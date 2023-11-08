Нещасний випадок вважають основною версією загибелі помічника Залужного, - ДБР
Державне бюро розслідувань вважає нещасний випадок основною версією загибелі майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", - заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
Також розглядаються інші можливі версії:
- вбивство на замовлення спецслужб РФ;
- вбивство на ґрунті неприязних відносин;
- спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ.
Досудове розслідування у рамках справи триває.
Що відомо про трагедію
Нагадаємо, ввечері 7 листопада стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова. Він був помічником Валерія Залужного.
Правоохоронці повідомили, що Частяков загинув у свій день народження від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому. Відомо, що йому подарували декілька гранат.
Джерела в правоохоронних органах розповіли РБК-Україна, що гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Тімченко попередив Частякова, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.
Справу про трагічну загибель Геннадія Частякова веде Державне бюро розслідувань.
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