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Несчастный случай считают основной версией гибели помощника Залужного, - ГБР

Киев, Среда 08 ноября 2023 15:03
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Несчастный случай считают основной версией гибели помощника Залужного, - ГБР Фото: гибель Частякова считают несчастным случаем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Государственное бюро расследований считает несчастный случай основной версией гибели майора Геннадия Частякова, который являлся помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством", - заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Также рассматриваются другие возможные версии:

  • убийство по заказу спецслужб РФ;
  • убийство на почве неприязненных отношений;
  • попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера аппарата главнокомандующего ВСУ

Досудебное расследование в рамках дела продолжается.

Что известно о трагедии

Напомним, вечером 7 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова. Он был помощником Валерия Залужного.

Правоохранители сообщили, что Частяков погиб в свой день рождения от взрыва одного из подарков, который принес домой. Известно, что ему подарили несколько гранат.

Источники в правоохранительных органах рассказали РБК-Украина, что гранаты Частякову подарил его коллега - полковник Тимченко. Тимченко предупредил Частякова, что гранаты боевые, но тот принял это предупреждение за шутку.

Дело о трагической гибели Геннадия Частякова ведет Государственное бюро расследований.

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ГБР Валерий Залужный
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