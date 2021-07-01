Несанкционированные свалки в Киеве нанесли экологии миллионный ущерб

Государственная экологическая инспекция обнаружила на территории Киева 80 несанкционированных свалок. Экологии страны было нанесено около 50 млн гривен убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГЭИ .

В рамках поручения премьер-министра Украины, представители ГЭИ осуществили проверку на 5 субъектах хозяйствования и местного самоуправления из 57 запланированных, среди которых:

КП "Згуровский Комбинат коммунальных предприятий";

Жилищно-эксплуатационная контора Барышевского поселкового совета;

Барышевский поселковый совет Киевской области;

"Киевспецтранс" (полигон бытовых отходов № 5 и № 6);

Вышгородское районное коммунальное предприятие "Коммунальщик";

В частности, в результате проверки ПрАТ направила иск в суд против Барышевского поселкового совета с требованием ликвидировать несанкционированные свалки.

"Основанием для проведения таких массовых проверок на Киевщине стали данные спутникового мониторинга, который осуществляется Госэкоинспекцией совместно с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственным космическим агентством Украины", - отмечает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Известно, что на снимках ГЭИ зафиксировала 80 несанкционированных свалок, общая площадь которых составляет более 900 гектаров.

"Это равно площади примерно 130 озер Синевир" - заметил председатель органа Андрей Малеванный.