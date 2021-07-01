Несанкціоновані сміттєзвалища в Києві завдали екології мільйонних збитків

Державна екологічна інспекція виявила на території Києва 80 несанкціонованих сміттєзвалищ. Екології країни було завдано близько 50 млн гривень збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДЕІ .

В рамках доручення прем’єр-міністра України, представники ДЕІ здійснили перевірку на 5 суб’єктах господарювання та місцевого самоврядування з 57 запланованих, серед яких:

КП "Згурівський комбінат комунальних підприємств";

Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради;

Баришівська селищна рада Київської області;

"Київспецтранс" (полігон побутових відходів № 5 та № 6);

Вишгородське районне комунальне підприємство "Комунальник";

Зокрема, внаслідок перевірки ДЕІ направила позов до суду проти Баришівської селищної ради з вимогою ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища.

"Підставою для проведення таких масових перевірок на Київщині стали дані супутникового моніторингу, який здійснюється Держекоінспекцією спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним космічним агентством України", - зазначає пресслужба Державної екологічної інспекції.

Відомо, що на знімках ДЕІ зафіксувала 80 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальна площа яких складає більше ніж 900 гектарів.

"Це дорівнює площі приблизно 130 озер Синевир" - зауважив голова органу Андрій Мальований.