Несанкціоновані сміттєзвалища в Києві завдали екології мільйонних збитків
Державна екологічна інспекція виявила на території Києва 80 несанкціонованих сміттєзвалищ. Екології країни було завдано близько 50 млн гривень збитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДЕІ.
В рамках доручення прем’єр-міністра України, представники ДЕІ здійснили перевірку на 5 суб’єктах господарювання та місцевого самоврядування з 57 запланованих, серед яких:
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КП "Згурівський комбінат комунальних підприємств";
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Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради;
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Баришівська селищна рада Київської області;
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"Київспецтранс" (полігон побутових відходів № 5 та № 6);
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Вишгородське районне комунальне підприємство "Комунальник";
Зокрема, внаслідок перевірки ДЕІ направила позов до суду проти Баришівської селищної ради з вимогою ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища.
"Підставою для проведення таких масових перевірок на Київщині стали дані супутникового моніторингу, який здійснюється Держекоінспекцією спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним космічним агентством України", - зазначає пресслужба Державної екологічної інспекції.
Відомо, що на знімках ДЕІ зафіксувала 80 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальна площа яких складає більше ніж 900 гектарів.
"Це дорівнює площі приблизно 130 озер Синевир" - зауважив голова органу Андрій Мальований.