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Несанкціоновані сміттєзвалища в Києві завдали екології мільйонних збитків

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Київ, Четвер 01 липня 2021 16:50
Несанкціоновані сміттєзвалища в Києві завдали екології мільйонних збитків Фото: несанкціоновані сміттєзвалища в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державна екологічна інспекція виявила на території Києва 80 несанкціонованих сміттєзвалищ. Екології країни було завдано близько 50 млн гривень збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДЕІ.

В рамках доручення прем’єр-міністра України, представники ДЕІ здійснили перевірку на 5 суб’єктах господарювання та місцевого самоврядування з 57 запланованих, серед яких:

  • КП "Згурівський комбінат комунальних підприємств";

  • Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради;

  • Баришівська селищна рада Київської області;

  • "Київспецтранс" (полігон побутових відходів № 5 та № 6);

  • Вишгородське районне комунальне підприємство "Комунальник";

Зокрема, внаслідок перевірки ДЕІ направила позов до суду проти Баришівської селищної ради з вимогою ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища.

"Підставою для проведення таких масових перевірок на Київщині стали дані супутникового моніторингу, який здійснюється Держекоінспекцією спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним космічним агентством України", - зазначає пресслужба Державної екологічної інспекції.

Відомо, що на знімках ДЕІ зафіксувала 80 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальна площа яких складає більше ніж 900 гектарів.

"Це дорівнює площі приблизно 130 озер Синевир" - зауважив голова органу Андрій Мальований.

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