Нерухомість у Туреччині та Польщі — прогноз цін 2023 від Homium

Команда аналітиків міжнародного агентства нерухомості Homium відстежила динаміку ринків первинного та вторинного житла Польщі та Туреччини та поділилися прогнозом цін на об'єкти на первинного та вторинного ринку на 2023 рік.

Прогнози щодо ринку нерухомості в Туреччині 2023

Нерухомість у Туреччині є важливим сектором економіки країни, який приваблює інвесторів з усього світу, у тому числі й вихідців із країн СНД. Особливо привабливими є об'єкти в курортних містах - Аланії та Анталії, де попит зріс у кілька разів. Однією з причин зростання попиту стала війна в Україні, через яку збільшився потік мігрантів як з боку українців, так і з боку країни-агресора (громадяни, які біжать від мобілізації).

Попри лютневі трагічні події в Туреччині – масштабні землетруси на південному сході країни, які спочатку насторожили інвесторів та забудовників, інтерес до об'єктів у курортних районах залишився на колишньому рівні. Через 2-3 тижні після цих подій відновилися операції на ринку Туреччини у тих містах, які не постраждали від землетрусу: Аланії, Стамбулі та Анталії.

В цілому, турецька нерухомість пропонує хорошу окупність, як у довгостроковому, так і короткостроковому порядку, пропонуючи можливості купівлі з метою здачі в оренду та перепродажу. Прибутковість від здачі в оренду – від 5 до 7,5% річних.

До того ж у Туреччині досить конкурентоспроможні ціни порівняно з іншими курортними локаціями Європи. Але надалі спостерігатиметься зростання цін на тлі розвитку інфраструктури, в країні будується велика кількість шкіл, поліклінік, дитячих садків, спортивних майданчиків, релакс-зон та салонів краси. А до президентських виборів планується завершити будівництво другого за величиною аеропорту.

Також іноземних інвесторів приваблює такий фактор, як можливість отримання ВНП чи громадянства через покупку нерухомості. При цьому жодних особливих умов для купівлі об'єктів до іноземних покупців не пред'являється.

Аналітики агентства нерухомості «TurkHome», яке входить до групи компаній Homium, вважають, що у 2023 році темпи зростання цін на нерухомість у Туреччині (turkhome.com.ua) суттєво сповільнюватимуться. Таким чином, це стане чудовою нагодою для інвесторів придбати об'єкти практично за довоєнними цінами.

Чинники, які впливатимуть на розвиток ринку нерухомості в Польщі найближчими роками

Польща — це одна з країн Європи, що динамічно розвиваються, яка має попит серед громадян України. Ринок нерухомості в Польщі є одним із найперспективніших у регіоні, і останні роки зростає з великою швидкістю. При складанні прогнозу аналітики Homium врахували кілька важливих аспектів, які можуть вплинути на ціноутворення:

Міграція. За останній рік Польща прийняла велику кількість мігрантів з України, які залишили свої будинки на тлі агресії Росії проти України. Це, своєю чергою, дуже сильно стимулювало ринок оренди нерухомості. І, як наслідок, висока прибутковість від оренди вплинула на ринок продажу нерухомості. Політична стабільність. Польща одна із стабільних країн Східної Європи, завдяки чому вона приваблива для іноземних інвесторів та покупців об'єктів. До того, уряд країни активно підтримує ринок нерухомості, надаючи пільги та стимулюючи розвиток галузі. Зміна% ставки на іпотеку. Нещодавнє підвищення іпотечних ставок не змінило ситуацію та ціни на об'єкти продовжать своє зростання. У перспективі планується зміна% ставки та запровадження програми кредитування пільгового житла для багатьох категорій населення, що сприятливо вплине на ціни на нерухомість.

Крім того, є сприятливий макроекономічний прогноз на 2023-2024 рік. Впевнені темпи зростання ВВП, зростання середньої заробітної плати, низький рівень безробіття та цілий комплекс факторів можуть позитивно вплинути на ринок нерухомості.

Як змінився ринок нерухомості у Польщі 2022-2023 р.?

На вартість житла вплинув різкий стрибок цін на оренду та відсутність змін на ринку. Також спостерігається невеликий дефіцит будівництва об'єктів. За минулий рік показник знизився порівняно з попереднім роком. У великих містах ціни на квартири зросли як на первинному, так і на вторинному ринку і найбільше це помітно у Варшаві, Кракові, Познані, Вроцлаві та Катовиці. У таблиці нижче можна ознайомитись із вартістю 1 кв. м для об'єктів на первинному та вторинному ринку:

У результаті аналітики Homium прогнозують, що ринок нерухомості в Польщі продовжить зростати. За їх прогнозом, на кінець 2023 року вартість об'єктів зросте орієнтовно на 7-9%. Прибутковість від об'єктів безпосередньо залежатиме від обраного інвестиційного проекту. У середньому за здачу в оренду у великому місті інвестори можуть розраховувати на прибутковість у розмірі 7-9% річних.

Експерти агентства PolHome, які входять до групи компаній Homium, готові допомогти інвесторам розібратися у всіх аспектах, пов'язаних з інвестиціями в нерухомість у Польщі (polhome.com.ua) та допомогти підібрати ліквідні об'єкти.

Але аналітики також вважають, що коливання в економічній та політичній сферах можуть вплинути на ринок нерухомості. Тому інвесторам та покупцям необхідно бути готовими до зміни ситуації та приймати виважені рішення при інвестуванні в нерухомість у Польщі.