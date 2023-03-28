Недвижимость в Турции и Польше — прогноз цен 2023 от Homium

Команда аналитиков международного агентства недвижимости Homium отследила динамику рынков первичного и вторичного жилья Польши и Турции и поделились прогнозом цен на объекты на первичного и вторичного рынка на 2023 год.

Прогнозы по рынку недвижимости в Турции 2023

Недвижимость в Турции является важным сектором экономики страны, который привлекает инвесторов со всего мира, в том числе и выходцев из стран СНГ. Особенно привлекательными являются объекты в курортных городах — Алании и Анталии, где спрос вырос в несколько раз. Одной из причин роста спроса стала война в Украине, из-за которой увеличился поток мигрантов как со стороны украинцев, так и со стороны страны-агрессора (бегущие от мобилизации граждане).

Несмотря на февральские трагические события в Турции – масштабные землетрясения на юго-востоке страны, которые поначалу насторожили инвесторов и застройщиков, интерес на объекты в курортных районах остался на прежнем уровне. Спустя 2-3 недели после этих событий возобновились сделки на рынке Турции в тех городах, которые не пострадали от землетрясения: Алании, Стамбуле и Анталии.

В целом, турецкая недвижимость предлагает хорошую окупаемость, как в долгосрочном, так и в краткосрочном порядке, предлагая возможности покупки с целью сдачи в аренду и перепродажи. Доходность от сдачи в аренду — от 5 до 7,5% годовых.

К тому же в Турции достаточно конкурентоспособные цены, по сравнению с другими курортными локациями Европы. Но в дальнейшем будет наблюдаться рост цен на фоне развития инфраструктуры, в стране строится большое количество школ, поликлиник, детских садов, спортивных площадок, релакс-зон и салонов красоты. А к президентским выборам планируется завершить строительство второго по величине аэропорта.

Также иностранных инвесторов привлекает такой фактор, как возможность получения ВНЖ или гражданства через покупку недвижимости. При этом, никаких особенных условий для покупки объектов к иностранным покупателям не предъявляется.

Аналитики агентства недвижимости «TurkHome», которое входит в группу компаний Homium, считают, что в 2023 году темпы роста цен на недвижимость в Турции (turkhome.com.ua) существенно замедляться. Таким образом, это станет отличной возможностью для инвесторов приобрести объекты практически по довоенным ценам.

Факторы, которые будут влиять на развитие рынка недвижимости в Польше в ближайшие годы

Польша — это одна из динамично развивающихся стран Европы, которая пользуется особым спросом среди граждан Украины. Рынок недвижимости в Польше является одним из наиболее перспективных в регионе, и последние годы растет с большой скоростью. При составлении прогноза аналитики Homium учли несколько важных аспектов, которые способны повлиять на ценообразование:

Миграция. За последний год Польша приняла большое количество мигрантов из Украины, которые покинули свои дома на фоне агрессии россии против Украины. Это, в свою очередь, очень сильно стимулировало рынок аренды недвижимости. И как следствие, высокая доходность от аренды повлияла на рынок продажи недвижимости. Политическая стабильность. Польша одна из стабильных стран Восточной Европы, благодаря чему она привлекательна для иностранных инвесторов и покупателей объектов. Более того, правительство страны активно поддерживает рынок недвижимости, предоставляя льготы и стимулируя развитие отрасли. Изменение % ставки на ипотеку. Недавнее повышение ипотечных ставок не изменило ситуацию и цены на объекты продолжат свой рост. В перспективе планируется изменение % ставки и внедрение программы кредитования льготного жилья для многих категорий населения, что благоприятно повлияет на цены на недвижимость.

Кроме того, существует благоприятный макроэкономический прогноз на 2023-2024 год. Уверенные темпы роста ВВП, рост средней заработной платы, низкий уровень безработицы и целый комплекс факторов могут положительно повлиять на рынок недвижимости.

Как изменился рынок недвижимости в Польше 2022-2023 г.?

На стоимость жилья повлиял резкий скачок цен на аренду и отсутствие изменений на рынке. Также наблюдается небольшой дефицит строительства объектов. За прошлый год показатель снизился в сравнении с предыдущим годом. В больших городах цены на квартиры выросли как на первичном, так и на вторичном рынке и больше всего это заметно в Варшаве, Кракове, Познани, Вроцлаве и Катовице. В таблице ниже можно ознакомиться со стоимостью 1 кв. м. для объектов на первичном и вторичном рынке:

В результате, аналитики Homium прогнозируют, что рынок недвижимости в Польше продолжит расти. По их прогнозу, на конец 2023 года стоимость объектов вырастет ориентировочно на 7-9 %. Доходность от объектов будет напрямую зависеть от выбранного инвестиционного проекта. В среднем, за сдачу в аренду в крупном городе инвесторы могут рассчитывать на доходность в размере 7-9% годовых.

Эксперты агентства PolHome, которые входят в группу компаний Homium готовы помочь инвесторам разобраться во всех аспектах, связанных с инвестициями в недвижимость в Польше (polhome.com.ua) и помочь подобрать ликвидные объекты.

Но аналитики также считают, что колебания в экономической и политической сферах могут повлиять на рынок недвижимости. Поэтому инвесторам и покупателям необходимо быть готовыми к изменению ситуации и принимать взвешенные решения при инвестировании в недвижимость в Польше.