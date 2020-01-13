Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред рынку земли в Украине, - эксперт

Руководитель "Бизнес-варты" и эксперт по вопросам аграрной политики Иван Мирошниченко считает, что давление силовиков на компанию Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming), одного из крупнейших агропроизводителей Украины, может иметь катастрофические последствия для страны, а единственно возможным выходом из ситуации может быть мировое соглашение между бизнесменом и государственными структурами. Об этом Иван Мирошниченко рассказал в интервью изданию AgroPolit.com, передает РБК-Украина.

Иван Мирошниченко считает, что преследование и давление на одного из крупнейших украинских производителей - группу компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, может привести к крайне негативным последствиям для экономики Украины.

"Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред не только агросектору, но и рынку земли и вообще Украине. Сегодняшнее обострение ситуации вокруг Ukrlandfarming - это неосторожное и непрофессиональное решение вопроса реструктуризации долгов со стороны правительства и НБУ вокруг группы компаний в ее составе. За последние 5-6 лет происходит определенное преследование компании и давление на нее. Напомню, что вопрос касается не только Ukrlandfarming, но и публичной компании «Авангард», которая была и имеет все шансы оставаться вторым производителем яиц и яичного порошка в мире! Какие последствия будут от их падения? Катастрофические", - отметил эксперт.

Эксперт предполагает, что последствия от возможного уничтожения компании государством будут существенно превосходить негативные последствия, которые получила экономика страны от падения агрохолдинга "Мрия".

"1,2-1,5% ВВП Украины, там работает 30 тыс. чел и в нем есть западные кредиторы и около $ 1,6 млрд кредитов. «Мрия» упала 6 лет назад, а финансовый рынок до сих пор помнит этот неприятный привкус и недоинвестирует в агросектор Украины того объема инвестиций, который мог бы быть. Ukrlandfarming - это три "Мрии", она была лидером и входила в ТОП-5 компаний в мире. Олег Бахматюк не святой. Но он хочет компанию спасти и развивать, предлагает и вернуть 8 млрд грн, а власть и правительство почему-то этого не хочет, - заявляет Иван Мирошниченко. - Активы, которые сегодня стоят $ 2-2,5 млрд, станут добычей "гробовщиков" и рейдерского направления «шакалов». То есть, если сейчас придут поживиться $200 млн, положат агрокомпанию в более чем $ 2 млрд. Поэтому со стороны власти, ФГВФЛ и правительства должно быть исключительно профессиональное и конструктивное решение вопроса долгов", - добавил Мирошниченко.

Кроме того, Мирошниченко напомнил, что дела, которыми силовики давят на компанию, касающиеся 1,2 млрд грн полученного VAB-банком рефинансирования от НБУ, в то время как сам Олег Бахматюк пытается вернуть государству 8 млрд грн кредитов через механизм реструктуризации.



"В чем нет логики, так в нежелании власти получить 8 млрд грн, при этом гнаться за 1,2 млрд грн, когда публично предлагают 8 млрд грн. То есть какая-то другая цель. Вообще, история с украинским банкопадом - это же пример абсурдности: положили более 100 банков - и назвали это оздоровлением финансово-банковской системы. Язык не поворачивается назвать это оздоровлением. Это были похороны финансово-банковской системы Украины по заказу кого-то. Благодаря НБУ, ФГВФЛ забрал с рынка около 570-600 млрд грн залогов, которые сейчас продаются за 5-8% от номинальной или залоговой стоимости через Фонд гарантирования вкладов", - отметил эксперт.

Сам Олег Бахматюк, считает Мирошниченко, пытается спасти компанию через понимание масштабов негативных последствий от ее уничтожения. Единственным выходом, который не навредит экономике Украины, является мировое соглашение между Бахматюком и государственными учреждениями.



"Он понимает риски и последствия ситуации с его компанией для страны, глобального рынка, поэтому старается спасти компанию и быть ответственным к людям, стране и 30 тыс. его сотрудников и не дать ей упасть, а при возможности продолжать ее развитие. Все меняется. Для меня он большой украинский, национально ориентированный бизнесмен. Должны быть найдены решения, должна быть профессиональная и прагматическая дискуссия для людей и экономики страны. Скорее всего, должно быть подписано мировое соглашение между Бахматюком и соответствующими государственными учреждениями в рамках действующего законодательства. Нужны только профессиональные решения, спокойная ровная дискуссия, чтобы защитить людей, сохранить компанию и удержать инвестиционный имидж Украины и агросектора", - резюмировал эксперт.

Напомним, что осенью прошлого года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком во время финансово-экономического кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку.