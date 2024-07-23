Нереальні терміни та тиск на підприємства: експерти розкритикували новий закон про викиди

Закон про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення, прийнятий ВР у середині липня, викликав хвилю критики серед експертів та активістів. Серед головних застережень - нереальні терміни модернізації промисловості, економічний тиск на підприємства, та ігнорування реалій воєнного часу в Україні.

"Закон про промислове забруднення передбачає 7 років для впровадження найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ) на існуючих підприємствах, і термін у 10 років – для виведення застарілих установок із експлуатації. При цьому Європейська Бізнес Асоціація звернулася до влади із проханням скасувати часові обмеження в 7 років для впровадження НДТМ на існуючих підприємствах і збільшити відповідний можливий кінцевий строк для виведення установок із експлуатації до 15 років", - йдеться у матеріалі.

Генеральний директор "Центру Екології та Розвитку Нових технологій" Владислав Антипов нагадав, що навіть у стабільній та заможній Європі перехід на НДТМ здійснювався понад 20 років. Тому строк у 7 років для України не виглядає реалістичним.

"Одне із головних зауважень експертів - те, що вітчизняні підприємства будуть зобов’язані провести значну кількість підготовчих дій та інвестицій для отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу до жовтня 2028 року. Ця необхідність може стати серйозним тягарем для бізнесу, особливо в умовах війни, коли фінансові ресурси обмежені, а економічна стабільність під питанням, і може призвести до закриття частини підприємств. Адже, крім гасел та рамкових норм, законопроєкт взагалі не має жодної конкретики, і неясно, де, на яких умовах та коли український бізнес зможе отримати доступ до фінансування", - пише "ЕкоПолітика".

Зазначається, що зараз багато українських галузей працюють або на межі рентабельності, або "в мінус". Зараз підприємства не мають власних коштів для масштабних інвестицій, а залучити іноземне фінансування для заводу, над яким щодня літають ракети, просто неможливо.

Звідси випливає третє застереження: невідповідність закону реаліям воєнного стану, наголошують експерти.

"Фахівці констатують, що законопроєкт абсолютно не враховує можливі строки припинення воєнного стану в Україні, що ставить під загрозу виконання його норм у встановлений термін. Вони пропонують відтермінувати набрання чинності закону до моменту завершення воєнного стану - оскільки ніхто не може передбачити, коли це станеться. Зокрема, президентка Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок від імені всіх фахівців PAEW висловила занепокоєння щодо того, що у текст законопроєкту №11355 включили чіткі дедлайни без врахування поправок на закінчення війни", - резюмують у виданні.

Раніше голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник заявив, що закон про промзабруднення залишить Україну без промисловості вже за 10 років, якщо у нього не будуть внесені зміни.