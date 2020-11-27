Из-за непрофессиональности министра экономики в Украину возвращаются монополии и коррупция, - нардеп

Фото: Игорь Петрашко (РБК-Украина)

Из-за непрофессионализма министра экономики Игоря Петрашко в Украину возвращаются монополии и усиливается коррупция.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко в эфире передачи "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

"Из-за непрофессиональности и, если хотите, даже бездействия этого министра и министерства на рынке в Украине, в экономике не только кризис, но и вернулись монополии, вернулась коррупция, вернулись абсолютно непрозрачные решения", - сказал Наливайченко.

В частности, депутат упомянул о ситуации на рынке табачных изделий, где из-за лоббирования министра экономики Петрашко вернулся монополист – для компании "Тедис" создали особые условия. По его словам, бездействие министерства привело также к проблемам в аграрной отрасли, где за невыполнение контрактов по поставке кукурузы из-за гранацы, Украина может потерять сотни миллионов долларов.

"Из-за того, что Министерство экономики, вместо того, чтобы создать благоприятные условия для наших аграриев, все-таки продать урожай, продать его по выгодным ценам, вовремя, что он не пропал, сейчас ухудшаются природные условия, не делало ничего", - рассказал Наливайченко.

Кроме того, по словам депутата никакой поддержки от министерства не получил малый и средний бизнес, который понес серьезные потери из-за карантинных ограничений.

"За более чем 8 месяцев деятельности этого министра Петрашко и его министерства во время коронакризиса и пандемии ни одного, повторяюсь, ни одного решения на упрощение бизнес-деятельности малым предпринимателям, малому предпринимательству, малым украинским предприятиям, особенно семейным, так и не сформулировало это министерство", - сказал Наливайченко.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Магера отметил, что несмотря на то, что бизнес в стране терпит колоссальные убытки из-за карантина, министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.