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Через нефаховість міністра економіки в Україну повертаються монополії та корупція, - нардеп

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 13:11
Через нефаховість міністра економіки в Україну повертаються монополії та корупція, - нардеп
Фото: Ігор Петрашко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через непрофесіоналізм міністра економіки Ігоря Петрашка в Україну повертаються монополії і посилюється корупція.

Про це заявив народний депутат з фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко в ефірі передачі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

"Через нефаховість і, якщо хочете, навіть бездієвість цього міністра і міністерства на ринку в Україні, в економіці не тільки криза, але й повернулися монополії, повернулася корупція, повернулися абсолютно непрозорі рішення", - сказав Наливайченко.

Зокрема, депутат згадав про ситуацію на ринку тютюнових виробів, де за лобіювання міністра економіки Петрашка повернувся монополіст – для компанії "Тедіс" створили особливі умови. За його словами, бездіяльність міністерства призвела також до проблем в аграрній галузі, де через невиконання контрактів з постачання кукурудзи закордон, Україна може втратити сотні мільйонів доларів.

"Через те, що Міністерство економіки, замість того, щоб створити сприятливі умови для наших аграріїв, все-таки продати врожай, продати його за вигідними цінами, вчасно, що він не пропав, зараз погіршуються природні умови, не робило нічого", - розповів Наливайченко.

Окрім того, за словами депутата жодної підтримки від міністерства не отримав малий та середній бізнес, який зазнав серйозних втрат через карантинні обмеження.

"За більше ніж 8 місяців діяльності цього міністра Петрашка і його міністерства під час коронакризи і пандемії жодного, повторююсь, жодного рішення на спрощення бізнес-діяльності малим підприємцям, малому підприємництву, малим українським підприємствам, сімейним особливо, так і не сформулювало це міністерство", - сказав Наливайченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Магера зазначив, що попри те, що бізнес в країні зазнає колосальних збитків через карантин, міністерство економіки не пропонує жодних рішень для його підтримки.

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