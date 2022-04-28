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У невизнаному Придністров'ї оголосили військові збори, - розвідка

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Тирасполь, Четвер 28 квітня 2022 10:38
У невизнаному Придністров'ї оголосили військові збори, - розвідка Фото: у невизнаному Придністров'ї оголосили військові збори (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У так званій "Придністровській молдавській республіці" оголосили військові збори. Таким чином "влада" невизнаного регіону хоче посилити свою армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що "Міністерство оборони ПМР" направило до місцевих адміністрацій листи про призов громадян на "спеціальні збори", які триватимуть 90 днів. У них будуть брать участь чоловіки до 55 років. Їм обіцяють "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Призовникам гарантують по 2800 "рублів ПМР".

Розвідка повідомляє, що попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

"Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР" напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент Молдови Майя Санду на фоні провокацій у Придністров'я заявила про необхідні вдосконалення та посилення армії.

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