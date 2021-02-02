За непредставление деклараций не накажут более 10 тысяч чиновников

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили, что за непредставление деклараций не накажут свыше 10 тысяч чиновников. Среди них экс-нардепы Константин Жеваго и Игорь Кононенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Также среди чиновников, которых не смогут привлечь к ответственности, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.

"Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени. Если норма закона не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности.

Напомним, НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении трех судей Конституционного суда Владимира Мойсика, Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.

Отметим, в Украине разблокировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях.