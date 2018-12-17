Заниженные нормы потребления газа отменены, - "Криворожгаз"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа

В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО "Криворожгаз", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 19,4% (56 тыс.) потребителей газа Кривого Рога и Криворожского района, в то время как 80,6% (233 тыс.) обеспечены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменений норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

Сообщается, что 27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров №203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия, из-за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому за предыдущие периоды и на сегодняшний день правомочными являются нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года.

"В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов ПАО "Криворожгаз" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм.

Что касается пересчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", - говорится в сообщении.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что нормы, действующие до 1 ноября 2018 года, были почти в 3 раза ниже реального потребления.

Потребление газа по сравнению с нормами (куб. м на 1 чел. в месяц):

Категория потребления газа Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018 г. нормы Исследование USAID Анализ ВОО "ЭАУ" Анализ соответствия полученных фактических данных по расходам газа расчетным затратам на приготовление пищи Анализ УкрНИИинжпроект Плита газовая с ЦГВ 3,3 9,8 5,84 7,1 6,9 6,9 Плита газовая без ЦГВ 5,4 18,3 - 10,7 11,27 11,3

Также пресс-служба сообщает, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (УкрНИИинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов, потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Из-за неправомерно заниженных норм некоторые клиенты нашей компании отказывались от установки счетчиков, тем самым мешая нам выполнять свою непосредственную работу. Объяснить их отказ можно тем, что расхождение между реальным и нормированным потреблением при норме для плиты 3,3 м3 газа составила около 40%. То есть, почти половина потребленного без прибора учета газа, оставалась неоплаченной. Другой проблемой является то, что в городе участились случаи вмешательства в работу счетчика. В 2016 году таких случаев было 140, в 2017 - 161, в то время как за 11 месяцев 2018 года уже зафиксировано 309 таких случаев", - говорит главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

По словам пресс-службы, дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнение требований Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" в части 100% установки потребителям приборов учета. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и применении необоснованных норм, отсутствовала мотивация для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.