Занижені норми споживання газу скасовано, - "Криворіжгаз"

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Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу

У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів ПАТ "Криворіжгаз", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 19,4% (56 тис.) споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району, в той час як 80,6% (233 тис.) забезпечені приладовим урахуванням. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів та фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу у зв'язку з ефектом від змін норм складе понад 380 млн куб. м газу в рік.

Повідомляється, що 27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів №203 та 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнано протиправними та нечинними з моменту їх прийняття, через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому за попередні періоди і на сьогоднішній день є правомочними норми, що діяли до 1 лютого 2016 року.

"У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів ПАТ "Криворіжгаз" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм.

Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися стали нелегітимними занижені норми, то ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий, але не сплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, яких зазнали учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками", - йдеться в повідомленні.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що норми, які діють до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижче реального споживання.

Споживання газу порівняно з нормами (куб. м на 1 особу. в місяць):

Категорія споживання газу Норми, які були визнані судом незаконними Чинні з листопада 2018 р. норми Дослідження USAID Аналіз ВГО "ЭАУ" Аналіз відповідності отриманих фактичних даних по витратах газу розрахунковими витратами на приготування їжі Аналіз Укрндіінжпроект Плита газова з ЦГВ 3,3 9,8 5,84 7,1 6,9 6,9 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3 - 10,7 11,27 11,3

Також прес-служба повідомляє, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані 55 тис домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (Укрндіінжпроект) у 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів, споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"З-за неправомірно занижених норм деякі клієнти нашої компанії відмовлялися від встановлення лічильників, тим самим заважаючи нам виконувати свою безпосередню роботу. Пояснити їх відмову можна тим, що розбіжність між реальним і нормативним споживанням при нормі для плити 3,3 м3 газу склала близько 40%. Тобто, майже половина спожитого без приладу обліку газу, залишалася неоплаченої. Іншою проблемою є те, що у місті почастішали випадки втручання в роботу лічильника. У 2016 році таких випадків було 140, в 2017 - 161, в той час як за 11 місяців 2018 року вже зафіксовано 309 таких випадків", - каже головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Терентьєва Марина.

За словами прес-служби, подальше використання необґрунтованих норм робило неможливим виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" в частині 100% установки споживачів приладів обліку. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та застосування необґрунтованих норм, відсутня мотивація для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, скасування занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу в рік.