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Неповнолітній за кермом автомобіля: які санкції чекають за порушення

Середа 17 липня 2024 18:00
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Неповнолітній за кермом автомобіля: які санкції чекають за порушення Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні неповнолітнім заборонено керувати транспортними засобами, оскільки вони не мають права отримати водійське посвідчення. Тим, хто вирішить керувати автомобілем, загрожує відповідальність за порушення закону.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Для написання матеріалу використовувалися Кодекс України про адміністративні правопорушення та Правила дорожнього руху.

Зміст

  1. З якого віку можна керувати автомобілем в Україні
  2. Яке покарання за їзду без посвідчення водія

Згідно з законодавством, керувати автомобілем можуть лише особи, які мають дійсне водійське посвідчення відповідної категорії.

З якого віку можна керувати автомобілем в Україні

В Україні діють чіткі правила щодо того, з якого віку можна керувати різними категоріями транспортних засобів:

  • Мопеди та мотоцикли (категорія "А"): з 16 років.
  • Легкові автомобілі (категорія "B") та вантажівки (категорія "C"): з 18 років.
  • Автомобілі з причепом (категорія "BE"), вантажівки з причепом (категорія "C1E") та автопоїзди (категорія "CE"): з 19 років.

Важливо зазначити, що навчання водінню має проводитися лише кваліфікованими інструкторами, які мають відповідний атестат, виданий МВС України.

Яке покарання за їзду без посвідчення водія

Згідно з українським законодавством, керування транспортним засобом без водійського посвідчення неповнолітніми громадянами карається штрафом у розмірі 3400 гривень, який сплачують батьки.

Це правило діє навіть у випадку екстрених ситуацій, наприклад, якщо водій раптово втрачає свідомість.

Керування авто у нетверезому стані (під впливом алкоголю чи наркотиків) для неповнолітніх українців тягне за собою ще суворіше покарання - штраф 17 тисяч гривень. Такий самий штраф чекає на водіїв, які відмовилися пройти тест на сп'яніння.

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