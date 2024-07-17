Неповнолітній за кермом автомобіля: які санкції чекають за порушення

В Україні неповнолітнім заборонено керувати транспортними засобами, оскільки вони не мають права отримати водійське посвідчення. Тим, хто вирішить керувати автомобілем, загрожує відповідальність за порушення закону.

Для написання матеріалу використовувалися Кодекс України про адміністративні правопорушення та Правила дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Згідно з законодавством, керувати автомобілем можуть лише особи, які мають дійсне водійське посвідчення відповідної категорії.

З якого віку можна керувати автомобілем в Україні

В Україні діють чіткі правила щодо того, з якого віку можна керувати різними категоріями транспортних засобів:

Мопеди та мотоцикли (категорія "А"): з 16 років.

Легкові автомобілі (категорія "B") та вантажівки (категорія "C"): з 18 років.

Автомобілі з причепом (категорія "BE"), вантажівки з причепом (категорія "C1E") та автопоїзди (категорія "CE"): з 19 років.

Важливо зазначити, що навчання водінню має проводитися лише кваліфікованими інструкторами, які мають відповідний атестат, виданий МВС України.

Яке покарання за їзду без посвідчення водія

Згідно з українським законодавством, керування транспортним засобом без водійського посвідчення неповнолітніми громадянами карається штрафом у розмірі 3400 гривень, який сплачують батьки.

Це правило діє навіть у випадку екстрених ситуацій, наприклад, якщо водій раптово втрачає свідомість.

Керування авто у нетверезому стані (під впливом алкоголю чи наркотиків) для неповнолітніх українців тягне за собою ще суворіше покарання - штраф 17 тисяч гривень. Такий самий штраф чекає на водіїв, які відмовилися пройти тест на сп'яніння.