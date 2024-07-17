Несовершеннолетний за рулем автомобиля: какие санкции ждут за нарушение

В Украине несовершеннолетним запрещено управлять транспортными средствами, поскольку они не имеют права получить водительское удостоверение. Тем, кто решит управлять автомобилем, грозит ответственность за нарушение закона.

Для написания материала использовались Кодекс Украины об административных правонарушениях и Правилах дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Согласно законодательству, управлять автомобилем могут только лица, имеющие действительное водительское удостоверение соответствующей категории.

С какого возраста можно управлять автомобилем в Украине

В Украине действуют четкие правила относительно того, с какого возраста можно управлять различными категориями транспортных средств:

Мопеды и мотоциклы (категория "А"): с 16 лет.

Легковые автомобили (категория "B") и грузовики (категория "C"): с 18 лет.

Автомобили с прицепом (категория "BE"), грузовики с прицепом (категория "C1E") и автопоезда (категория "CE"): с 19 лет.

Важно отметить, что обучение вождению должно проводиться только квалифицированными инструкторами, имеющими соответствующий аттестат, выданный МВД Украины.

Какое наказание за езду без водительского удостоверения

Согласно украинскому законодательству, управление транспортным средством без водительского удостоверения несовершеннолетними гражданами наказывается штрафом в размере 3400 гривен, который оплачивают родители.

Это правило действует даже в случае экстренных ситуаций, например, если водитель внезапно теряет сознание.

Управление авто в нетрезвом состоянии (под воздействием алкоголя или наркотиков) для несовершеннолетних украинцев влечет за собой еще более суровое наказание - штраф 17 тысяч гривен. Такой же штраф ждет водителей, которые отказались пройти тест на опьянение.