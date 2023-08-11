Неповнолітнім заборонять заходити на сайти з електронними сигаретами: що відомо

Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення щодо роботи веб-сайтів із продажу електронних сигарет. Під час ходу на сайт буде перевірятись вік відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Кабінет Міністрів України сьогодні, 11 серпня, ухвалив рішення, згідно з яким, веб-сайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів.

У перелік таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про:

продаж,

обслуговування,

та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів.

Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. Система ідентифікації буде розроблятись.

Відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону № 1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

"Впровадження кращих практик ЄС сприятиме захисту дітей та молоді від шкідливого впливу тютюнових виробів, обмежить доступ до них та використання їх неповнолітніми", наголосили в міністерстві.

Сигарети в Україні

За даними КМІС, поширеність куріння з початком повномасштабної війни зазнала деяких суттєвих змін. Так, 42,3% відповіли, що війна ніяк не позначилася на інтенсивності їх споживання тютюну чи нікотину; 40,2% відзначили, що стали вживати трохи більше чи набагато більше тютюну, чи нікотину; 12,6% повідомили, що стали споживати менше чи значно менше.

За даними аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступаючись лише Франції. Згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався в 19,9%, а збитки бюджету склали 636 млн євро.

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