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Из-за непогоды в Украине без света остались 60 населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). Без света остались 60 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию 7 утра 17 июля обесточивание произошло в трех областях. В Закарпатской без света 55 населенных пунктов, в Луганской – 3, в Донецкой – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

РБК-Украина ранее писало, что в Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами.

Напомним, в Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Под угрозой большинство областей страны.

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