Из-за непогоды в Украине без света остались 60 населенных пунктов
Фото: в Украине без света остались 60 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). Без света остались 60 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По состоянию 7 утра 17 июля обесточивание произошло в трех областях. В Закарпатской без света 55 населенных пунктов, в Луганской – 3, в Донецкой – 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
РБК-Украина ранее писало, что в Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами.
Напомним, в Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Под угрозой большинство областей страны.