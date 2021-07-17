Через негоду в Україні без світла залишилися 60 населених пунктів
Фото: в Україні без світла залишилися 60 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП). Без світла залишилися 60 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Станом 7 ранку 17 липня знеструмлення відбулося у трьох областях. У Закарпатській без світла 55 населених пунктів, у Луганській – 3, у Донецькій – 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
РБК-Україна раніше писало, що в Україну йдуть грозові дощі з градом і шквалами.
Нагадаємо, в Україні на вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Під загрозою більшість областей країни.