Из-за непогоды в Украине пропал свет в почти 340 населенных пунктах

По состоянию на 7 утра 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 339 населенных пунктов. Отключение произошло из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Свет исчез в восьми областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того территории четырех областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплено 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева. Жертв и пострадавших нет.