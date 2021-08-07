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Из-за непогоды в Украине пропал свет в почти 340 населенных пунктах

Автор: Инна Собора

По состоянию на 7 утра 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 339 населенных пунктов. Отключение произошло из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Свет исчез в восьми областях:

  • Полтавская - 78 населенных пунктов,
  • Черкасская - 59,
  • Черниговская - 55,
  • Одесская - 47,
  • Сумская - 40,
  • Хмельницкая - 28,
  • Кировоградская - 24,
  • Николаевская - 8.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того территории четырех областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплено 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева. Жертв и пострадавших нет.

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