Непогода в Украине: обесточено 56 населенных пунктов в двух областях

По состояние на утро 15 декабря, в Украине в результате усложнения погодных условий обесточены 56 населенных пунктов. Непогода коснулась двух областей.

"По состоянию на 7 часов 15 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи, обесточены 56 населенных пунктов в 2 областях (Львовская - 54 и Киевская - 2)", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что к возобновлению электроснабжения в обесточенных населенных пунктах привлечены бригады облэнерго.