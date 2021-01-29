Непогода в Украине: часть страны может остаться без света и транспорта

В Украине в пятницу, 29 января, продолжит бушевать непогода. Из-за сильного ветра и снегопадов часть страны может остаться без света и транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем в большинстве областей будет небольшой, а на северо-востоке страны и в Карпатах умеренный снег. На западе и юго-западе небольшой снег с дождем. Сухая погода будет только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В восточных областях и на Приазовье местами порывы ветра 15-20 м/с, на остальной территории страны 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму +2+7.

В Киевской области сегодня днем ​​небольшой снег.

"На дорогах гололедица. Погодные условия приведут к нарушению и прекращения движения транспорта, отключение энергоснабжения населенных пунктов", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на утро 29 января в Украине без света остаются 358 населенных пунктов в 7 областях: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17 Херсонская - 6 и Киевская - 5.

Также спасатели призвали владельцев автомобилей воздержаться от путешествий в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжает действовать активный снежный циклон. С ночи циклон переместился в центральные и северо-восточные области.

Напомним, вчера в результате непогоды в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенным пунктам полностью отсутствовал проезд.