Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня погода несколько ухудшится. На западе ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в большинстве западных областей днем кратковременный дождь гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальных территориях ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, но днем в восточных областях местами также сильные порывы ветра.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +18, днем +27 +31 градусов;

на западе ночью + 17 + 21 градус, а днем +30 +33;

в восточных областях ночью +11 +13, днем +23 +25 градусов;

на юге страны ночью +16 +21 градусов, а днем +27 +31;

в центральных областях ночью +14 +17, днем +27 +30 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17 +19 градусов, днем поднимется до +27 +29.

Напомним, ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет с небольшой прохладой.