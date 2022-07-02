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Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Суббота 02 июля 2022 07:00
Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: дожди и грозы ожидаются в западных областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня погода несколько ухудшится. На западе ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в большинстве западных областей днем кратковременный дождь гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальных территориях ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, но днем в восточных областях местами также сильные порывы ветра.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +18, днем +27 +31 градусов;
  • на западе ночью + 17 + 21 градус, а днем +30 +33;
  • в восточных областях ночью +11 +13, днем +23 +25 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +21 градусов, а днем +27 +31;
  • в центральных областях ночью +14 +17, днем +27 +30 градусов.

Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17 +19 градусов, днем поднимется до +27 +29.

Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет с небольшой прохладой.

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