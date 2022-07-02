Негода знову різко повертається: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні погода дещо погіршиться. На заході очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних областей вдень короткочасний дощ гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. На решті територій вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, лише вдень у східних областях місцями також сильні пориви вітру.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +31 градусів;

на заході вночі +17 +21 градус, а вдень +30 +33;

у східних областях вночі +11 +13, вдень +23 +25 градусів;

на півдні країни вночі +16 +21 градусів, а вдень +27 +31;

у центральних областях вночі +14 +17, вдень +27 +30 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, вдень підніметься до +27 +29.

Нагадаємо, раніше ми писали, що погода в Україні найближчими днями буде з невеликою прохолодою.