Непогода оставила без света 179 населенных пунктов в восьми областях

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 179 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 30 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня в Украине будет очень ветрено и с ливнями, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1 + 9 градусов.