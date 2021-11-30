Непогода оставила без света 179 населенных пунктов в восьми областях
Фото: непогода оставила без света 179 населенных пунктов в восьми областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 179 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 30 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях:
- Черниговская - 49,
- Донецкая - 36,
- Киевская - 29,
- Полтавская - 24,
- Житомирская - 15,
- Сумская - 13,
- Волынская - 7,
- Луганская - 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня в Украине будет очень ветрено и с ливнями, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1 + 9 градусов.