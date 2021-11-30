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Непогода оставила без света 179 населенных пунктов в восьми областях

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 08:10
Непогода оставила без света 179 населенных пунктов в восьми областях Фото: непогода оставила без света 179 населенных пунктов в восьми областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 179 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 30 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях:

  • Черниговская - 49,
  • Донецкая - 36,
  • Киевская - 29,
  • Полтавская - 24,
  • Житомирская - 15,
  • Сумская - 13,
  • Волынская - 7,
  • Луганская - 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

    Напомним, сегодня в Украине будет очень ветрено и с ливнями, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1 + 9 градусов.

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