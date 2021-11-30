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Негода залишила без світла 179 населених пунктів у восьми областях

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 08:10
Негода залишила без світла 179 населених пунктів у восьми областях Фото: негода залишила без світла 179 населених пунктів у восьми областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погоди без світла залишилися 179 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях:

  • Чернігівська - 49,
  • Донецька - 36,
  • Київська - 29,
  • Полтавська - 24,
  • Житомирська - 15,
  • Сумська - 13,
  • Волинська - 7,
  • Луганська - 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні буде дуже вітряно та зі зливами, що подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +1 +9 градусів.

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