Негода залишила без світла 179 населених пунктів у восьми областях
Фото: негода залишила без світла 179 населених пунктів у восьми областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні через погіршення погоди без світла залишилися 179 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях:
- Чернігівська - 49,
- Донецька - 36,
- Київська - 29,
- Полтавська - 24,
- Житомирська - 15,
- Сумська - 13,
- Волинська - 7,
- Луганська - 6.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні в Україні буде дуже вітряно та зі зливами, що подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +1 +9 градусів.