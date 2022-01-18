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Непогода в Киеве. В "Жулянах" не могут сесть самолеты, их отправляют во Львов

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Киев, Вторник 18 января 2022 15:54
Непогода в Киеве. В "Жулянах" не могут сесть самолеты, их отправляют во Львов Фото: самолеты не могут сесть в "Жулянах" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны" из-за непогоды в столице. Не смогли приземлиться и полетели во Львов уже 5 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение международного аэропорта "Львов".

Не смогли приземлиться такие рейсы:

  • WZZ6270 из Вроцлава;
  • WZZ1567 из Варшавы;
  • WZZ6232 из Пардубицы;
  • WZZ6278 из Вильнюса;
  • WZZ6044 из Рима.

"Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", - отмечается в сообщении.

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Жуляны Киев Львов
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