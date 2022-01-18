Непогода в Киеве. В "Жулянах" не могут сесть самолеты, их отправляют во Львов
Фото: самолеты не могут сесть в "Жулянах" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны" из-за непогоды в столице. Не смогли приземлиться и полетели во Львов уже 5 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение международного аэропорта "Львов".
Не смогли приземлиться такие рейсы:
- WZZ6270 из Вроцлава;
- WZZ1567 из Варшавы;
- WZZ6232 из Пардубицы;
- WZZ6278 из Вильнюса;
- WZZ6044 из Рима.
"Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", - отмечается в сообщении.