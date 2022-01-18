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Негода в Києві. В "Жулянах" не можуть сісти літаки, їх відправляють до Львова

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 15:54
Негода в Києві. В "Жулянах" не можуть сісти літаки, їх відправляють до Львова Фото: літаки не можуть сісти у "Жулянах" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту "Жуляни" через негоду в столиці. Не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже 5 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення міжнародного аеропорту "Львів".

Не змогли приземлитись такі рейси:

  • WZZ6270 з Вроцлава;
  • WZZ1567 з Варшави;
  • WZZ6232 з Пардубиці;
  • WZZ6278 з Вільнюса;
  • WZZ6044 з Рима.

"Усі пасажири, які прибули до Львова, пересіли у автобуси та вирушили до Києва", - зазначається у повідомленні.

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Жуляны Київ Львів
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