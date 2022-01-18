Негода в Києві. В "Жулянах" не можуть сісти літаки, їх відправляють до Львова
Фото: літаки не можуть сісти у "Жулянах" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту "Жуляни" через негоду в столиці. Не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже 5 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення міжнародного аеропорту "Львів".
Не змогли приземлитись такі рейси:
- WZZ6270 з Вроцлава;
- WZZ1567 з Варшави;
- WZZ6232 з Пардубиці;
- WZZ6278 з Вільнюса;
- WZZ6044 з Рима.
"Усі пасажири, які прибули до Львова, пересіли у автобуси та вирушили до Києва", - зазначається у повідомленні.