Непогода в Киеве. Общественный транспорт города курсирует с опозданием: список

Сегодня, 8 декабря в Киеве ряд троллейбусов курсирует с опозданием. Причиной тому является ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпастранс.
В частности, задерживается движение троллейбусов:
По информации перевозчика, задержка троллейбусов произошла на ул. Липковского - Островского, Голосеевский пр-т - ст. м. "Выставочный центр", ул. Полярная - Майорова.
Напомним, сегодня, по прогнозам синоптиков, днем в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Вследствие чего граждан предупредили о возможных сбоях в работе транспорта.
Добавим, сегодня, 8 декабря дождь и мокрый снег накроют большую часть Украины.