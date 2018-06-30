Непогода в Чернигове: 50 человек нуждаются в отселении

В городе организован сбор средств пострадавшим

Из-за затопления жилых домов в Чернигове около полусотни горожан нуждаются в отселении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Так, мэр Андрей Черненко заявил, что жителям наиболее пострадавших домов (по ул. Декабристов, 8 и Текстильщиков, 23) опасно оставаться в своих жилищах. Для них нашли свободные места в общежитии местного строительного лицея и учебно-реабилитационного центра.

Кроме того, в связи с непростой ситуацией жителей города просят мобилизовать все силы на помощь пострадавшим в результате затопления.

В частности, организован сбор средств для детей и взрослых, который проводится в Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 (ул. Победы, 183). Питание для пострадавших намерено организовать одно из городских коммунальных предприятий.

"В освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих домов и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации", - подчеркивается в сообщении мэрии.

Также указано, что для ликвидации последствий намерены привлечь местные силы Нацгвардии и Железнодорожного полка.

В мэрии отмечают, что ливневая канализация города давно отработала свой срок эксплуатации, на ее замену Чернигову требуется не менее 20 млрд гривен.

Напомним, как сообщалось ранее, в городе остаются подтопленными 19 улиц. Также произошло частичное уничтожение стен жилых домов по улице Толстого, 7 и Текстильников, 23.