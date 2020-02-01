Непобежденный украинский боксер Шелестюк вернулся на ринг с победой

Непобежденный украинский полусредневес, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк после почти годовой паузы вернулся на ринг и одержал победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном. Об этом сообщает fightnews.info.

Боксерское шоу состоялось в ночь на субботу, 1 февраля, на арене Hirsch Coliseum во Шривпорте, штат Луизиана. Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца: 97-93, 98-92, 98-92.

Шелестюк с первого раунда захватил инициативу в свои руки. Украинец сделал ставку на джеб, регулярно прошивая небезупречную защиту соперника. Не обошлось без травм - после столкновения головами в 5 раунде у украинца образовалось рассечение. Впрочем, это не смутило Тараса: на последней минуте раунда он нанес Верону уверенный удар слева.

Для Шелестюка это 18 победа в 18 боях на профи-ринге, 10 из них были одержаны нокаутом.

Украинский боксер в марте прошлого года провел свой крайний бой, где вернулся после почти 2-летнего простоя без поединков по причине травмы и победил по очкам мексиканца Мартина Мартинеса.