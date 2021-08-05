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Непобедимая украинка вышла в полуфинал Олимпийских игр по карате

Автор: Владислав Красинский

Одесситка Анжелика Терлюга вышла в полуфинал Олимпийских игр с первого места в своей группе. Украина гарантировано получит медаль по карате.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Терлюга начала квалификацию с минимальной победы (1:0) над египтянкой Радва Сайед.

Далее последовали две ничьи против казашки Молдир Жангбырбай (4:4) и австрийки Беттины Планк (0:0).

В последней схватке квалификации украинка встретилась с японкой Михо Мияхара.

Окончательный счет 4:0, благодаря секунданту Терлюги, который вовремя заметил, что она провела двухбальный прием. После видеоповтора судьи согласились с аппеляцией и отдали победу украинской каратистке.

В полуфинале она уже сегодня встретится со спортсменкой из Китайского Тайбея Вень Цзи-Юнь. Независимо от итога схватки Украина получит еще одну медаль в свой зачет.

Отметим, что сейчас на счету Украины 12 медалей.

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