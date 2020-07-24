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Неплатежи населения за доставку газа достигли 700 млн гривен, - АГРУ

Автор: Мария Тарарыева

Такой рост ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли

По данным Ассоциации газового рынка Украины, бытовые потребители с начала года не оплатили операторам ГРМ за работу по распределению газа 700 млн гривен. Об этом на Ukrainian Gas Open сообщил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

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В целом, по Украине задолженность всех групп потребителей за распределение газа составляет более 2 млрд гривен. По данным Ассоциации, в отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%.

"Ситуация осложняется распространением в Украине коронавируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа", - отметил председатель АГРУ.

По его словам, не лучше ситуация и с расчетами населения за газ, как товар. По состоянию на июль потребители задолжали за газ около 24 млрд гривен. В дополнение, долги производителей тепла для нужд населения за уже потребленный газ превысили 45 млрд гривен.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания такой задолженности и утвердить тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа. Именно таким образом будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем.

"Долговая проблема требует решения. Причем не за счет потребителей. Примером цивилизованно решения проблемы является закон о списании долгов на рынке электроэнергии, который вступил в силу 14 июля ", - сказал Денис Сенектутов.

В АГРУ поддерживают механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте 3800-1. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.

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