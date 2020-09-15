Неплатежи клиентов "Житомиргаза" почти в 2 раза превышают долги компании

По состоянию на 1 июля 2020 года долги клиентов АО "Житомиргаз" за полученные услуги по распределению газа составляют 32 млн гривен. Такие неплатежи в 1,7 раза превышают задолженность компании перед Оператором ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаза".

Значительную сумму задолжали компании теплокоммунэнерго - их долг составляет почти 12 млн гривен. Остальная часть долгов приходится на бытовых потребителей. В этом году на росте долгов и ухудшение расчетов клиентов "Житомиргаза" повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Неделю назад мы направили в Верховную Раду информацию относительно расчетов с Оператором ГТС и расчетов с нами по всем категориям потребителей. Сейчас имеем четкую тенденцию – значительное, почти двукратное превышение долгов потребителей над нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Она сформирована в первой половине года – когда через карантин расчеты потребителей за услуги по доставке газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет только о временный мораторий на начисление пени", - отметил финансовый директор "Житомиргаза" Дмитрий Конюх.

За месяц до отопительного периода "Житомиргаз" призывает своих клиентов не допускать накопления задолженностей по лицевым счетам и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги по распределению. По словам пресс-службы, от своевременной оплаты зависит надежность и бесперебойность газоснабжения в осенне-зимний 2020-2021 годов и расчеты с Оператором ГТС.