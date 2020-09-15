Неплатежи клиентов "Сумыгаза" почти в 4 раза превышают долги компании

По состоянию на 1 сентября клиенты АО "Сумыгаз" задолжали за услуги по доставке газа более 38 млн гривен. Значительную задолженность имеют предприятия коммунальной теплоэнергетики за услуги по распределению газа, они составляют 26 млн гривен. Остальное приходится на бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

"Зато долг компании перед Оператором ГТС за предоставленные услуги составляет 10,3 млн гривен, что в 3,7 раз меньше, чем неплатежи клиентов перед АО "Сумыгаз", - говорится в сообщении.

В этом году на росте долгов и ухудшения расчетов клиентов "Сумыгаза" повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавирус.

"АО "Сумыгаз" направил в Верховную Раду Украины информацию относительно расчетов с Оператором ГТС и выплаты со стороны потребителей. Эти данные свидетельствуют, что потребители должны нам в 4 раза больше, чем мы задолжали Оператору ГТС. С введением моратория на штрафные санкции возросло количество потребителей-неплательщиков", - отметила финансовый директор АО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

В пресс-службе отметили, что после завершения карантина имеющаяся задолженность может стать причиной отключения.

"За месяц до отопительного периода "Сумыгаз" призывает своих клиентов не допускать накопления задолженностей по лицевым счетам и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги по распределению. Ведь от своевременной оплаты зависит надежность и бесперебойность газоснабжения в осенне-зимний 2020-2021 годов и расчеты с Оператором ГТС", - говорится в сообщении.