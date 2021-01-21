Неординарная ситуация: Козак принял участие в заседании ТКГ

Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)

В четверг, 21 января, в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе принял участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он не принимал участие в ТКГ.

Об этом сообщил представитель украинской стороны в ТКГ Денис Казанский в Telegram.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", - написал Казанский.

По его словам, Козак во время заседания был раздражен и обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров. Также замглавы администрации президента РФ требовал, чтобы обсуждали "дорожную карту", которую предложила Россия.

"Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация поменялась кардинально - если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками, и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ", - написал Казанский.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что на переговорах по Донбассу появились новые люди. Сегодня стало известно, кем являются эти люди.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона пытается заблокировать переговорный процесс и сделать представителей "ЛДНР" полноценными участниками.