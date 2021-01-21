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Неординарна ситуація: Козак взяв участь у засіданні ТКГ

Київ, Четвер 21 січня 2021 19:43
Неординарна ситуація: Козак взяв участь у засіданні ТКГ
Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 21 січня, на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі взяв участь заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Раніше він не брав участь у ТКГ.

Про це повідомив представник української сторони в ТКГ Денис Казанський в Telegram.

"В ТКГ сьогодні мала місце неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він жодного разу не брав у них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадру і зайняв його крісло", - написав Казанський.

За його словами, Козак під час засідання був роздратований і звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів. Також заступник голови адміністрації президента РФ вимагав, щоб обговорювали "дорожню карту", яку запропонувала Росія.

"Видно, що у Козака здають нерви. Очевидно, начальство вимагає результату, якого немає. Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально - якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами, і намагаються говорити менше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступник керівника адміністрації президента РФ", - написав Казанський.

Нагадаємо, на цьому тижні повідомлялося, що на переговорах по Донбасу з'явилися нові люди. Сьогодні стало відомо, ким є ці люди.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що російська сторона намагається заблокувати переговорний процес і зробити представників "ЛДНР" повноцінними учасниками.

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