Неопізнаних десятки тисяч. Розвідка перехопила розмову про великі втрати РФ в Україні

Втрати РФ в Україні

На ранок 27 грудня українські захисники ліквідували ще 1650 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та одну систему ППО.

Зазначимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповідав, що Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими" н фронті. Крім того, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

Додамо, що у Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

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