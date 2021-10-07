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Необходимости для срочного запуска "Северного потока-2 не существует, - Макогон

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что срочная сертификация и запуск "Северного потока-2" позволит снизить цены на газ в Европе. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что потребности в сертификации газопровода нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макогона в Facebook.

"Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 млн (кубометров газа - ред.) на сутки, а при необходимости может суммарно транзитировать до 250 млн в сутки. Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного потока-2" не существует", - подчеркнул он.

Макогон пояснил, что альтернативным решением, которое могло бы помочь в снижении цены на газ, может быть предоставление права любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в Европу.

"Кроме того, запуск торгов на торговой платформе "Газпрома" с точкой поставки на границе Украина-РФ позволило бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы газа через Украину. Решения существуют, но должно еще и быть желание", - добавил глава ОГТСУ.

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Сергей МакогонСеверный поток-2