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Необхідно активізувати зусилля для завершення будівництва блоків ХАЕС, - експерт

Фото: необхідно активізувати зусилля для завершення будівництва блоків ХАЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Завершення будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС є ключовим для забезпечення енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Energy Club Олексія Григорука.

За його словами, без розвитку атомної енергетики країна ризикує втратити свою конкурентоспроможність на світових ринках.

"Будівництво 3-го енергоблоку завершено на 70%, а 4-го — на 35%. Якщо ми не активізуємо зусилля, то Україна зіткнеться з дефіцитом електроенергії, зростанням її вартості та можливим виведенням з експлуатації старих блоків", - зазначив Григорук.

Нагадаємо, добудувати енергоблок №3 на ХАЕС планують протягом трьох років, а №4 – за рік-півтора після третього. Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в червні  схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Як повідомлялось, майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Про це говорять результати дослідження соціологічної групи Рейтинг "Діяльність енергетичного комплексу України: оцінки та практики споживачів".

Зокрема, 41% респондентів повністю підтримують цю ініціативу, а ще 36% — скоріше позитивно її оцінюють. Проти добудови виступають 17% опитаних. Найбільше підтримують цей проєкт молодь та мешканці східних областей. 

Щодо розвитку атомної енергетики загалом, 38% респондентів вважають його однозначно необхідним, а 40% - скоріше необхідним. Водночас, 12% українців вважають цей напрямок скоріше непотрібним, а 5% - однозначно непотрібним.

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