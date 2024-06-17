Необхідність імпорту 80% електроенергії негативно вплине на ціни української продукції, - експерт

"Наші підприємства вже отримали 40-60% зростання вартості електроенергії за останній рік. Вони дуже важко з цим працювали. А зараз буде ще більша ціна, тому що це будуть європейські імпортні ціни. І, як я розумію, ми будемо їх купувати на короткому ринку, тобто, по найвищій ціні. Тому, з моєї точки зору, це принципово вплине на конкурентоздатність української продукції. Вона стане дорожчою - як всередині країни, так і зовні", - пояснив експерт.

За його словами, Україна втратить конкурентоздатність свого експорту, та ми побачимо ще більше імпорту з Китаю та Туреччини на нашому ринку.

Він нагадав, що логістичні витрати українських підприємств також виросли в 5 разів, до того ж наразі великою проблемою є дефіцит робочих рук через мобілізацію та міграцію.

"Фактично при такому, навіть при меншому здорожчанні електроенергії у 2022 році восени закривалися європейські підприємства. А це означає, що наші підприємства знову будуть працювати в мінус, як вони працювали на початку війни і восени-взимку 2022 року", - каже Зінченко.

За його словами, зараз ціни на металургійну продукцію на світовому ринку йдуть вниз – в той час як логістичні витрати продовжують зростати, вартість електроенергії також зростає, а мобілізація не дає можливості закрити вакансії.

"Якщо зараз додасться ще й імпорт електроенергії – ну, в цьому випадку ми стаємо перед питанням закриття підприємств, наприклад феросплавна галузь в Україні не працює із-за високих цін з осені 2023 року. Ці два питання, а саме вартість електроенергії та нестача персоналу, - це те, що може остаточно добити влітку українську металургію", - резюмував Зінченко.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

У свою чергу у Федерації роботодавців України заявили, що такі норми імпорту серйозно зашкодять енергоємним галузям промисловості та призведуть до зупинки великих виробництв. У такому випадку наслідками для економіки стануть скорочення податкових та валютних надходжень та зниження ВВП, що в свою чергу призведе зниження обороноздатності нашої держави, і зростання безробіття.