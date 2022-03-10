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Немцы предложили 300 тысяч частных домов для размещения беженцев из Украины

Автор: Александр Белоус

Немцы предложили 300 000 частных домов для размещения беженцев из Украины после вторжения России в страну. Заявление сделало Министерство внутренних дел Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство сотрудничает с некоммерческой организацией gut.org AG и некоммерческим подразделением Airbnb.org компании по аренде жилья Airbnb Inc для распределения беженцев по предложениям жилья, говорится в сообщении министерства.

По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с момента вторжения из Украины бежали более 2,3 миллиона человек. Большинство из них - женщины и дети.

По состоянию на среду в Германии было зарегистрировано чуть более 80 000 украинских беженцев, и каждый день прибывает все больше.

Многие из них прибывают в Берлин поездом или автобусом, что побудило столицу Германии создать временное жилье в своем закрытом аэропорту Тегель, чтобы вместить до 3000 человек.

Оттуда беженцы будут распределены по домам на более длительный срок в Берлине или в другом месте Германии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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