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Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету, - Макогон

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 15:33
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету, - Макогон Фото: Сергій Макогон (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Підтримати економіку і зупинити втрати бюджету може допомогти відновлення викупу блакитного палива у приватних видобувників та відкриття експорту газу, заявив колишній генеральний директор "Оператора газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макогона в Facebook.

"Через війну попит промисловості на газ значно впав, тому приватники не можуть реалізувати на місцевому ринку весь видобутий газ і десь 30% видобутку щомісяця закачують в ПСГ (підземні сховища газу, - ред.), при чому з цих обсягів не сплачуються ні рента, ні податки, а також у компаній зникають оборотні кошти для розвитку. А це прямі втрати для економіки та бюджету", - написав він".

Виходячи з цього, Макогон вважає, що Міністерство енергетики України має визначитись - якщо газ потрібен для проходження зими, то потрібно його викуповувати у приватних видобувників за ціною імпортного паритету.

Макогон також нагадав про останню угоду НАК "Нафтогаз України" з продажу природного газу приватному заводу ArcelorMittal.

Він також підкреслив, що якщо для зими достатньо видобутку АТ "Укргазвидобування" (УГВ), то необхідно відкривати експорт, щоб гроші йшли в бюджет та підтримували економіку.

Нагадаємо, асоціація "Газові трейдери України" заявила, що угода НАК "Нафтогаз України" з ArcelorMittal створила нерівні умови на газовому ринку.

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