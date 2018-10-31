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В немецкой армии боеспособной является только каждая третья единица техники

Новости » Общество    31.10.2018 - 22:16
Иллюстративное фото (flickr.com/BZ_Berlin)
Иллюстративное фото (flickr.com/BZ_Berlin)

Особую обеспокоенность вызывают транспортный самолет A400M и боевая машина пехоты Puma

Лишь треть техники, стоящая на вооружении германских вооруженных сил является боеспособной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Seuddeutsche Zeitung.

"Вооружение бундесвера снова попало под огонь критики. Даже со многими новыми танками, истребителями и вертолетами обороноспособность оставляет желать лучшего. С 97 поставленных войскам в 2017 году систем вооружения, готовы к использованию лишь 38, что соответствует 39%", - отмечает СМИ со ссылкой на доклад Минобороны.

Особую обеспокоенность вызывают транспортный самолет A400M и боевая машина пехоты Puma. В частности, с 71 БМП Puma, поставленных в прошлом году, только 27 готовы к использованию, с восьми A400M - половина.

Не слишком оптимистично выглядит и ситуация с авиацией: с 7 ударных вертолетов Tiger, которые были поставлены в прошлом году, способны выполнять боевые задачи лишь 2 из 7 транспортных NH90 - 4. Из 4 новых истребителей Eurofighter может быть использован пока всего 1.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Германии потребует дополнительно 12 млрд евро для армии.

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