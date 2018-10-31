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У німецькій армії боєздатною є лише кожна третя одиниця техніки

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 22:16
Іллюстративне фото (flickr.com/BZ_Berlin)
Іллюстративне фото (flickr.com/BZ_Berlin)

Особливу занепокоєність викликають транспортний літак A400M і бойова машина піхоти Puma

Лише третина техніки, що стоїть на озброєнні німецьких збройних сил є боєздатною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Seuddeutsche Zeitung

"Озброєння бундесверу знову потрапило під вогонь критики. Навіть з багатьма новими танками, винищувачами та вертольотами обороноздатність залишає бажати кращого. З 97 поставлених військам в 2017 році систем озброєння, готові до використання лише 38, що відповідає 39%", - зазначає ЗМІ з посиланням на доповідь Міноборони.

Особливу занепокоєність викликають транспортний літак A400M і бойова машина піхоти Puma. Зокрема, з 71 БМП Puma, поставлених минулого року, тільки 27 готові до використання, з восьми A400M - половина.

Не занадто оптимістично виглядає й ситуація з авіацією: з 7 ударних вертольотів Tiger, які були поставлені минулого року, здатні виконувати бойові завдання лише 2, з 7 транспортних NH90 - 4. З 4 нових винищувачів Eurofighter може бути використаний наразі всього 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міноборони Німеччини вимагатиме додатково 12 млрд євро для армії.

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