ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У німецькому Хагені поліція патрулює синагогу через загрозу нападу

Новость на русском →
Німеччина, Четвер 16 вересня 2021 00:55
У німецькому Хагені поліція патрулює синагогу через загрозу нападу Фото: у німецькому Хагені поліція патрулює синагогу через загрозу нападу (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У німецькому Хагені поліція патрулює синагогу через загрозу нападу. Операцією керують офіцери з міста Дортмунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції Дортмунда.

"В даний час у нас є інформація про можливий ризик нападу на єврейську установу в Хагені. У зв'язку з цим були активовані заходи захисту з боку поліції. Ми знаходимося в тісному контакті з єврейською громадою", - розповіли правоохоронці.

Зараз вулиця, на якій розташована синагога, блокована, а сама будівля закрита для відвідувань.

У цей день іудеї в усьому світі відзначають свято Йом Кіпур, або Судний день - день посту і відпущення гріхів. Він припадає на 10-й день першого місяця єврейського календаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия
NEWS
Україна закликала Росію забезпечити "тишу" на Донбасі і поскаржилася ОБСЄ
Україна закликала Росію забезпечити "тишу" на Донбасі і поскаржилася ОБСЄ
DAILY
Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні