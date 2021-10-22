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Немецкий регулятор рассматривает сертификацию "Северного потока-2": процесс может затянуться

Автор: Артур Родивилов

Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться на несколько месяцев. Вердикт Германии должен будет быть утвержден Еврокомиссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Федеральное сетевое агентство ФРГ Bundesnetzagentur (BNetzA), немецкий регулирующий орган энергетического рынка страны, заявило в пятницу о том, что регулятор находится в контакте с консорциумом Nord Stream 2 AG, оператором газопровода "Северный поток-2".

BNetzA также рассматривает заявки, поданные украинскими газовыми компаниями для участия в процессе сертификации трубопровода.

Немецкий регулирующий орган должен сертифицировать трубопровод до начала января.

"Мы ведем переговоры с Nord Stream 2 AG и ожидаем, что будут предоставлены необходимые гарантии. Мы внимательно следим за соблюдением нормативных требований", - говорится в сообщении.

В начале этого месяца BNetzA обратилось к оператору трубопровода, швейцарской компании Nord Stream 2 AG, с просьбой гарантировать соблюдение всех нормативных требований до ввода трубопровода в эксплуатацию.

Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

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Северный поток-2