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Немецкие депутаты могли раскрыть секретную информацию об убийствах в Буче, - Bild

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Суббота 16 июля 2022 17:17
Немецкие депутаты могли раскрыть секретную информацию об убийствах в Буче, - Bild Фото: немецкие депутаты могли раскрыть секретную информацию об убийствах в Буче (t.me/zsuwar)
Автор: Иван Носальский

Несколько немецких депутатов подозреваются в раскрытии секретных подробностей о массовых убийствах мирных украинцев в Буче. Прокуратура Германии начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, Федеральная разведывательная служба Германии в начале апреля провела закрытый брифинг для депутатов и чиновников ФРГ. Часть озвученной информации должна была оставаться конфиденциальной, но благодаря неназванным депутатам она появилась в распоряжении местных СМИ.

В связи с этим прокуратура начала расследование по подозрению в госизмене.

"Депутаты должны осознавать, что выдача секретов - это не рядовое правонарушение и оно может привести к крайне серьезным последствиям", - подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Напомним, во время оккупации части Киевской области россияне массово убивали мирных украинцев. Больше всего жертв обнаружили в Буче.

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